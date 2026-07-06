Curso gratuito de peinados en Villa Cañás: abrieron las inscripciones

La Municipalidad de Villa Cañás abrió la inscripción para el curso gratuito “Peinados y algo más”, una propuesta destinada a quienes quieran aprender técnicas de peluquería y adquirir nuevas herramientas vinculadas al oficio.

La capacitación estará a cargo de la peluquera Luciana Olivera y comenzará a dictarse el miércoles 22 de julio.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oficina de Producción, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. También pueden realizar consultas a través del teléfono 3462-546450.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Producción y Empleo y la Secretaría de Acción Social, mediante el Área local de Igualdad, Género y Diversidad.

La propuesta busca promover el aprendizaje de oficios y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo personal y a la generación de nuevas oportunidades laborales.