Las representantes cañaseñas tuvieron una destacada actuación en Santa Isabel, donde ganaron sus dos encuentros de la cuarta fecha del certamen de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026 y continúan en el tercer puesto de la tabla.

El equipo del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás tuvo una jornada ideal este fin de semana al disputar la cuarta fecha del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino.

La competencia se desarrolló en la localidad de Santa Isabel y reunió a distintos equipos de la región. Allí, el conjunto cañaseño volvió a mostrar un buen nivel de juego y consiguió dos importantes victorias que le permiten seguir prendido en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

En su primera presentación, Villa Cañás enfrentó a Belgrano de Santa Isabel y logró imponerse con autoridad por 2 a 0. El equipo manejó el desarrollo del partido y se quedó con los parciales por 25-18 y 25-16, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Más tarde, el conjunto municipal volvió a salir a la cancha para medirse con la Municipalidad de Venado Tuerto, en un encuentro mucho más parejo. Luego de un primer set favorable por 25-19, el segundo parcial fue muy disputado y terminó definiéndose por un ajustado 26-24, resultado que selló una nueva victoria por 2 a 0 para las representantes de Villa Cañás.

Los dos triunfos obtenidos en la jornada les permitieron sumar puntos importantes en la tabla de posiciones y consolidarse entre los equipos protagonistas del certamen. Con 14 unidades, el elenco cañaseño ocupa actualmente el tercer lugar del torneo, manteniéndose en la lucha por seguir escalando posiciones a medida que avance la competencia.

El torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur reúne a equipos de distintas localidades del sur santafesino y se ha convertido en un espacio de crecimiento para la disciplina, promoviendo la práctica deportiva, la competencia y el encuentro entre jugadoras de toda la región.

Con este nuevo saldo positivo, el equipo de la Municipalidad de Villa Cañás continúa afianzando su buen presente deportivo y afrontará las próximas fechas con el objetivo de mantenerse entre los principales animadores del campeonato.