Tragedia en la Ruta 5: un hombre y su hijo murieron en un choque múltiple

Un hombre y su hijo menor de edad murieron este domingo como consecuencia de un grave choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 350, en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro involucró a un Honda Civic, una camioneta Chevrolet S10 y un camión. Además de las dos víctimas fatales, otras cuatro personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.

En el Honda Civic viajaba una familia con raíces en Pehuajó que actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires y regresaba hacia ese destino.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en los asientos delanteros del vehículo viajaban el conductor y su hijo, quienes murieron a raíz del impacto. En la parte trasera se encontraban la esposa del hombre y la hija de la pareja.

Ambas sobrevivieron al choque y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó para recibir atención médica.

Además, al menos dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 sufrieron lesiones y también fueron asistidos por los servicios de emergencia.

La mecánica del accidente todavía se encuentra bajo investigación. Las primeras informaciones indican que el impacto principal se habría producido entre el Honda Civic y la Chevrolet S10, mientras que el camión también habría participado de la secuencia. Esta circunstancia deberá ser determinada por las pericias.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca reconstruir cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia. Debido a las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las identidades de las víctimas fatales.