Un hombre identificado como Carlos Gabriel R. quedó en prisión preventiva ordinaria y sin plazo en el marco de una investigación por múltiples estafas y amenazas en Venado Tuerto.

La medida fue ordenada por el juez Adrián Godoy durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad. El pedido fue presentado por el fiscal Damián Cassullo, integrante de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con la imputación, el acusado está investigado por cuatro hechos de estafa y un episodio de amenazas simples. Las maniobras habrían ocurrido entre agosto de 2023 y febrero de 2026, con diferentes víctimas y modalidades.

Una camioneta y operaciones por miles de dólares

Uno de los principales hechos investigados está relacionado con la supuesta venta de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según la Fiscalía, en septiembre de 2024 el acusado habría acordado la venta del vehículo por 19.800 dólares y recibido la totalidad del dinero en efectivo. Sin embargo, siempre de acuerdo con la acusación, la camioneta nunca fue entregada y el dinero tampoco fue devuelto.

Los investigadores sostienen que el hombre habría utilizado diferentes explicaciones para demorar la operación, entre ellas una presunta sustracción del vehículo y de documentación.

La Fiscalía indicó además que, pese a haber recibido el dinero, el imputado habría continuado ofreciendo la camioneta para su venta. El vehículo finalmente fue secuestrado en la vivienda de su expareja.

Otra operación con la misma camioneta también forma parte de la causa. En agosto de 2023, dos personas habrían entregado 7.000 dólares como seña para adquirir el vehículo. Según la investigación, no recibieron la Amarok ni recuperaron el dinero entregado.

Las presuntas estafas con PlayStation 5

La investigación también incluye dos hechos vinculados con la compra de consolas PlayStation 5 publicadas en Facebook Marketplace.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado habría utilizado perfiles falsos o identidades supuestas para comunicarse con los vendedores. Luego coordinaba el traslado de los productos hasta Venado Tuerto con la promesa de realizar el pago una vez recibida la mercadería.

En uno de los casos, una víctima había publicado una consola por 830.000 pesos. El equipo fue trasladado desde Firmat hasta un domicilio de calle Avellaneda al 1300 de Venado Tuerto. Según la investigación, quien recibió la consola pagó únicamente el costo del traslado, mientras que el dinero correspondiente a la compra nunca habría sido abonado.

En otro episodio, la víctima ofrecía una PlayStation 5 junto con dos controles por 800.000 pesos. La Fiscalía sostiene que el vendedor entregó los elementos mediante un cadete, pero posteriormente no recibió la transferencia acordada y perdió contacto con el supuesto comprador.

Una investigación relacionada en Junín

Durante las medidas realizadas en la causa también fue secuestrado un teléfono iPhone. A partir de ese procedimiento, la Fiscalía de Venado Tuerto recibió información sobre una investigación desarrollada en Junín, provincia de Buenos Aires.

Según se expuso durante la audiencia, un comerciante de esa ciudad habría enviado un teléfono de alta gama a un comprador de Venado Tuerto sin recibir posteriormente el pago correspondiente.

La línea asociada al dispositivo estaría vinculada con la expareja del imputado. A partir de esta situación, las fiscalías de Venado Tuerto y Junín intercambiaron información para avanzar en las respectivas investigaciones.

También fue acusado por amenazas

Además de las presuntas estafas, el hombre fue imputado por amenazas simples en el contexto de un conflicto relacionado con la compraventa de un terreno en barrio Los Robles.

Según la acusación, la víctima reclamaba la devolución de un dinero entregado por esa operación. En ese contexto, el imputado le habría enviado mensajes intimidatorios mediante WhatsApp.

Posteriormente, siempre según la investigación fiscal, el acusado se habría presentado en una oficina comercial ubicada en calle Alberdi al 500, donde habría amenazado de muerte a la víctima.

La decisión de la Justicia

La audiencia se extendió durante casi cuatro horas. Finalmente, el juez Adrián Godoy aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva ordinaria del acusado, sin establecer un plazo.

El fiscal Damián Cassullo sostuvo que las evidencias reunidas hasta el momento permiten señalar al imputado como probable autor de los hechos investigados. También indicó que el descargo realizado por el acusado no logró modificar los elementos presentados durante la audiencia.

La calificación legal provisoria es la de autor de estafas reiteradas, por cuatro hechos, y amenazas simples, en concurso real.

La causa continúa bajo investigación y las acusaciones deberán ser resueltas en las próximas etapas del proceso judicial.