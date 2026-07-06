Inspeccionan las casas de Jesica Cirio y Martín Insaurralde por el video con fajos de dólares

La Justicia realiza este lunes inspecciones oculares en dos viviendas vinculadas a Jesica Cirio y Martín Insaurralde, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los procedimientos se llevan adelante en un domicilio ubicado sobre la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Palermo, y en una propiedad del country Fincas San Vicente.

El objetivo de las medidas es determinar si un video viralizado durante las últimas semanas, en el que se observan fajos de dólares, fue grabado en alguno de esos domicilios.

La inspección busca despejar las diferencias surgidas entre los testimonios recogidos durante la investigación. Tres testigos que participaron de allanamientos anteriores indicaron que el vestidor de la vivienda de San Vicente no se asemejaba al ambiente observado en el video.

Sin embargo, una cuarta testigo sostuvo que las imágenes habrían sido grabadas en la propiedad ubicada en Palermo. Ante estas declaraciones, los investigadores buscan comparar las características de ambos lugares para establecer dónde se realizó la grabación.

Además, está previsto que este martes personal especializado de Gendarmería Nacional comience a peritar el teléfono celular de Jesica Cirio, que fue entregado días atrás en el marco de la investigación.

La causa continúa bajo investigación judicial mientras se analizan las pruebas reunidas y se intenta establecer el origen y el contexto del dinero que aparece en las imágenes difundidas públicamente.