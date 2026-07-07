El diputado provincial Leo Calaianov realizó una recorrida por distintas localidades del sur santafesino, donde visitó establecimientos educativos y mantuvo reuniones con productores de la región.

En San Gregorio, el legislador recorrió la Escuela Divino Maestro, institución que se prepara para celebrar sus 100 años de historia y que recientemente renovó el techo de su gimnasio con aportes provinciales.

La agenda continuó en María Teresa, donde Calaianov visitó una escuela primaria y realizó entregas destinadas a acompañar las necesidades de la institución.

Posteriormente, en Diego de Alvear, recorrió una escuela secundaria que recibió fondos de subsistencia luego de completar la documentación correspondiente.

“La escuela es el corazón de cada comunidad. Por eso trabajo para estar cerca de sus instituciones, escucharlas y acompañarlas. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestros pueblos”, señaló Calaianov durante la recorrida.

Como parte de su agenda territorial, el diputado también se reunió con productores de la zona para escuchar sus planteos y conocer las principales inquietudes vinculadas a la actividad productiva regional.

“Volví a escucharlos, como cada vez que vengo. El sur se construye estando”, expresó el legislador tras el encuentro.

La recorrida formó parte de una agenda centrada en el contacto con instituciones educativas y sectores productivos de distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.