Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de responder públicamente a Yanina Latorre por las versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta infidelidad de Eugenia “La China” Suárez.

El conflicto se originó después de que trascendiera una versión no confirmada sobre un presunto vínculo entre la actriz y el piloto de TC Franco Deambrosi. La información generó una fuerte reacción del futbolista, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar directamente a Latorre.

El cruce se produjo en medio de otros rumores sobre la relación entre Icardi y Suárez. Días atrás también habían circulado versiones sobre una supuesta discusión de la pareja en un boliche, presuntamente relacionada con Ekaterina Ojeda, una joven modelo.

Durante la emisión del lunes de Sálvese quien pueda, por América TV, Latorre también habló sobre un posible viaje de la pareja a Turquía. Según expresó la conductora, Icardi tendría que acreditar una actividad laboral en ese país para poder viajar debido a su situación judicial vinculada con una deuda alimentaria.

En ese contexto, Latorre aseguró que el futbolista habría presentado ante la Justicia un contrato para desempeñarse durante tres meses como “embajador de marca” de una empresa dedicada a tratamientos y productos capilares.

Luego de esas declaraciones, Icardi publicó una serie de mensajes contra la conductora. En uno de ellos cuestionó su trayectoria y credibilidad: “Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima”.

El delantero también agregó: “Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven”.

La respuesta continuó con referencias a cuestiones personales y familiares de Latorre. Icardi incluso dejó entrever que podría revelar más información privada y anticipó nuevos mensajes contra la conductora.

El enfrentamiento se suma a una serie de cruces mediáticos protagonizados por el futbolista, quien en las últimas semanas utilizó reiteradamente sus redes sociales para responder a las versiones sobre una supuesta crisis con la China Suárez.

Hasta el momento, las versiones sobre una presunta infidelidad de la actriz no fueron confirmadas por sus protagonistas.