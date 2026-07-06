Un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hizo historia al consagrarse campeón de Drillbotics 2026, una de las competencias internacionales más importantes de ingeniería aplicada a la perforación y la robótica.

El grupo se convirtió en el primer representante de América Latina en participar del certamen y logró el primer puesto gracias al desarrollo de un sistema de perforación autónomo diseñado íntegramente en Argentina.

El proyecto consistió en un dispositivo a escala capaz de tomar decisiones en tiempo real para corregir la dirección de perforación y alcanzar objetivos dentro de la roca sin intervención humana. Para ello, incorpora sistemas mecánicos, electrónicos y de control que monitorean variables como profundidad, torque, velocidad de rotación, orientación y presión sobre la herramienta.

La tecnología fue inspirada en los sistemas de perforación direccional utilizados en la industria energética, como los empleados en Vaca Muerta, y también tomó como referencia los métodos de navegación y control utilizados por los rovers espaciales.

Augusto Storani, uno de los integrantes del equipo, explicó que el proyecto comenzó el año pasado con la conformación de un grupo de 12 estudiantes de distintas carreras de ingeniería.

"El sistema toma decisiones en tiempo real para corregir la dirección de perforación y alcanzar objetivos ubicados dentro de la roca, de manera similar a cómo se perforan pozos en la industria energética", señaló.

Además, destacó que uno de los principales aprendizajes fue el trabajo conjunto entre distintas especialidades. "Comprendimos que los problemas más complejos rara vez se resuelven desde una única disciplina", afirmó.

El reconocimiento obtenido en Drillbotics no solo incluyó el primer puesto. El comité organizador también invitó al equipo argentino a elaborar el paper oficial de la edición 2026 y a presentar su desarrollo en la SPE Drilling Conference, uno de los encuentros más importantes del mundo sobre perforación, que se realizará en marzo de 2027 en Stavanger, Noruega.

El equipo está integrado por estudiantes de Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Informática del ITBA, quienes desarrollaron el proyecto desde cero bajo estándares internacionales.