El Gobierno nacional encara una semana clave con dos objetivos políticos: consolidar el funcionamiento de su mesa de coordinación y mostrar una imagen de respaldo junto a gobernadores durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán.

La reunión de la mesa política se realizará este miércoles a las 17 en el despacho del ministro coordinador Diego Santilli, quien debutará formalmente en su nuevo rol. Del encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich; el subsecretario de Presidencia, Eduardo Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt; y se sumará el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Según trascendió, la incorporación de Fernández cuenta con consenso dentro de los distintos sectores de La Libertad Avanza y busca fortalecer la coordinación política del oficialismo.

Durante la reunión se definirán los próximos pasos de la estrategia legislativa. De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la prioridad es lograr la sanción definitiva de la ley de Zonas Frías en el Senado y, posteriormente, avanzar con la reforma electoral.

En el Gobierno consideran que las recientes reuniones mantenidas con gobernadores y la reorganización del esquema político interno podrían facilitar acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición para impulsar los proyectos oficiales.

Tras ese encuentro, el jueves el presidente Javier Milei viajará a Tucumán para participar de la conmemoración del Día de la Independencia. La administración del gobernador Osvaldo Jaldo cursó invitaciones a los mandatarios provinciales con el objetivo de reunir una amplia representación política.

La Casa Rosada apuesta a que una imagen conjunta entre Milei y los gobernadores sirva para reforzar el mensaje de respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno, aunque hasta el momento no se confirmó qué mandatarios asistirán al acto.