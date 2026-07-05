El Gobierno prepara cambios en la Aduana y Santilli negocia la reforma electoral

El Ejecutivo trabaja en una modernización de los controles del comercio exterior y busca apoyo de gobernadores para avanzar con cambios en el sistema electoral y la eliminación de las PASO.

El Gobierno nacional avanza en dos frentes que considera centrales para los próximos meses: una serie de modificaciones tecnológicas y administrativas en la Aduana y la negociación política para impulsar una reforma electoral.

En el plano del comercio exterior, el Ejecutivo analiza incorporar nuevas herramientas para mejorar la trazabilidad de mercaderías, cargas y contenedores. La iniciativa surge en medio de reclamos de empresas, operadores y usuarios por demoras y dificultades para conocer el estado de diferentes trámites.

La intención oficial es avanzar con una mayor digitalización de los procesos, reducir los márgenes de discrecionalidad y mejorar los procedimientos administrativos. Estos cambios formarían parte de una reforma más amplia del Código Aduanero.

En paralelo, la administración nacional busca acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados para avanzar con la reforma electoral. Diego Santilli aparece como uno de los principales encargados de esas conversaciones.

Uno de los puntos centrales es la intención del oficialismo de eliminar o suspender las PASO nacionales. Para conseguir los votos necesarios, el Gobierno analiza diferentes alternativas de acuerdos electorales con sectores provinciales.

Entre las opciones que se discuten aparece un esquema de listas compartidas que permitiría a fuerzas provinciales mantener su identidad en categorías legislativas y, al mismo tiempo, acompañar una candidatura presidencial común.

La estrategia política también contempla una etapa de mayor negociación con los mandatarios provinciales y sectores aliados. Según versiones surgidas desde el propio oficialismo, el presidente Javier Milei mantendría durante los próximos meses un discurso más moderado, antes de ingresar en una etapa de campaña con una mayor confrontación política.

Santilli tiene previsto mantener reuniones con legisladores oficialistas y aliados para intentar avanzar con proyectos que el Gobierno considera prioritarios. Entre ellos se encuentran la reforma electoral y las discusiones vinculadas al régimen de Zonas Frías.

La agenda también incluye una reunión de la mesa política del oficialismo y actividades por el Día de la Independencia en Tucumán, donde el Gobierno buscará mostrar señales de acercamiento hacia las provincias.

De acuerdo con la hoja de ruta que se analiza en la Casa Rosada, a partir de septiembre la administración nacional buscaría intensificar el perfil electoral de su gestión. El objetivo sería centrar el mensaje en la estabilidad económica, la inflación, los salarios, el crédito, la seguridad y las reformas impulsadas durante el mandato.