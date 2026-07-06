El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras el reencuentro familiar

Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales imágenes del reencuentro familiar con Lionel Messi, luego del triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Antes de que el plantel argentino viajara hacia Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final, el capitán recibió la visita de Antonela y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El momento quedó registrado en una fotografía familiar que Roccuzzo publicó en Instagram. “Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo”, escribió junto a la imagen.

La publicación rápidamente generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la familia y acumuló millones de interacciones en la red social.

Además de la fotografía del reencuentro, Antonela mostró parte de la merienda que compartieron en familia. En las imágenes se observaron café, alfajores y una tarta de frutillas con crema, sobre una mesa decorada con individuales y portavasos con los colores de la bandera argentina.

Tras el encuentro con su familia, Messi continuó con la concentración de la Selección argentina, que ya se encuentra en Atlanta preparando el cruce ante Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.