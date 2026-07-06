Una empleada de un kiosco fue víctima de un violento robo durante la madrugada en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio tras romper el vidrio del frente y la golpearon brutalmente.

El hecho ocurrió en un kiosco ubicado a pocas cuadras del kilómetro 41 de la Ruta Nacional 3. Según se pudo reconstruir, los ladrones rompieron el acceso de una patada y sorprendieron a Paula, la trabajadora del lugar.

La mujer intentó escapar por el mismo sector por donde habían ingresado los asaltantes, pero fue alcanzada, reducida y golpeada tanto dentro como fuera del local.

Durante el ataque sufrió un profundo corte en una pierna al atravesar el vidrio roto, por lo que debió recibir diez puntos de sutura. Además, terminó con lesiones en la cabeza y una herida en una ceja producto de los golpes.

"Entraron como salvajes, a tierra de nadie. Creí que me había golpeado con el cascote cuando vi sangre en la cara, pero después, cuando vi el video, me di cuenta de que me habían molido a piñas", relató la víctima en declaraciones televisivas.

Paula contó que minutos antes había revisado las cámaras de seguridad y no había observado movimientos extraños. "Para mí estaban al acecho. Yo estaba tranquila trabajando hasta que el piedrazo me levantó", recordó.

La mujer explicó que decidió escapar porque ya había sido víctima de otros hechos de inseguridad. "Estuve encerrada con dos bestias. El caradura me decía que no gritara", expresó.

Tras el asalto, la víctima salió a pedir ayuda y varios vecinos comenzaron a perseguir a uno de los delincuentes. Finalmente lograron reducirlo y entregarlo a la Policía. El segundo sospechoso consiguió escapar y permanece prófugo.

Compañeras de trabajo de la empleada indicaron que el comercio ya había sufrido otro episodio violento días atrás. Como medida preventiva, informaron que durante el horario nocturno atenderán únicamente detrás de una reja para reforzar la seguridad.