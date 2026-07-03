La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en uno de los principales objetivos políticos del Gobierno nacional. El desafío parlamentario tendrá a Diego Santilli como uno de los protagonistas de las negociaciones con gobernadores y legisladores.

La reforma electoral es una de las prioridades de la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei. El oficialismo pretende eliminar las PASO, aunque otros puntos del proyecto podrían sufrir modificaciones durante el debate en el Congreso.

La iniciativa contempla además la implementación de Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única de Papel y una nueva modalidad para la designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

La estrategia del oficialismo estará centrada en conseguir el respaldo de los bloques aliados y de los legisladores que mantienen vínculos políticos con los gobernadores provinciales. Santilli ya venía desarrollando encuentros con mandatarios y dirigentes parlamentarios desde su anterior función en el Ministerio del Interior.

En paralelo, Patricia Bullrich tendrá un papel central en las conversaciones dentro del Senado, mientras que Martín Menem será uno de los encargados de conducir las negociaciones en la Cámara de Diputados.

Las diferencias con los aliados

El principal punto de conflicto aparece en torno al futuro de las PASO. Mientras La Libertad Avanza impulsa su eliminación, dentro de la UCR existen propuestas para mantener las primarias con carácter optativo.

El senador radical Eduardo Vischi presentó una iniciativa para modificar el sistema actual sin eliminarlo completamente. Esta alternativa genera resistencia dentro del oficialismo, que podría aceptar una suspensión de las PASO para el calendario electoral de 2027, pero rechaza que cada fuerza pueda decidir voluntariamente si participa o no de una elección primaria.

Desde el Gobierno argumentan que la eliminación de las PASO permitiría reducir el costo económico de organizar una elección nacional. Al mismo tiempo, dentro del oficialismo consideran que las primarias pueden funcionar como una herramienta para ordenar y fortalecer electoralmente a las coaliciones opositoras.

El debate por Ficha Limpia

Otro de los capítulos de la reforma es la denominada Ficha Limpia. El PRO y sectores de la UCR presentaron diferentes proyectos para impedir que personas con determinadas condenas judiciales puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales.

Una de las iniciativas fue impulsada por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Cristina Huala. El proyecto propone un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública.

Entre los delitos contemplados aparecen fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los senadores radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez también presentaron una propuesta sobre Ficha Limpia. La iniciativa busca impedir la participación electoral de personas condenadas por delitos de corrupción.

Por otra parte, la senadora Julieta Corroza presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establecer restricciones para candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales, siempre que exista una sentencia confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación.

Críticas desde Diputados

La reforma también comenzó a generar cuestionamientos en la Cámara de Diputados.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que la eliminación de las PASO podría afectar la pluralidad política y favorecer al oficialismo. Además, pidió a los gobernadores y legisladores que analicen las consecuencias institucionales de modificar el sistema electoral.

La diputada radical Karina Banfi también se manifestó en contra de eliminar las primarias. La legisladora planteó que el sistema puede ser reformado y que incluso podría modificarse su carácter obligatorio, pero consideró que no debería desaparecer.

Un proyecto de 79 artículos

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo está compuesta por 79 artículos. Además de la eliminación de las PASO, incluye modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel y la implementación de Ficha Limpia.

También propone eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Según el proyecto, estos representantes pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso Nacional, respetando la representación proporcional de las diferentes fuerzas políticas.

La discusión será una de las principales pruebas para la nueva etapa política de Diego Santilli. El resultado dependerá de las negociaciones con los gobernadores, los bloques aliados y los sectores opositores que todavía mantienen diferencias sobre varios puntos centrales de la reforma.