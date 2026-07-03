El PRO definió su agenda en el Congreso y dejó la reforma electoral en segundo plano

El partido fijó sus prioridades para Diputados y el Senado. Propiedad privada, desalojos, salud mental y seguridad aparecen entre los principales proyectos que buscará impulsar.

El PRO definió la agenda legislativa que buscará impulsar durante julio en el Congreso y ubicó la reforma electoral en un segundo nivel de prioridades, pese al interés del Gobierno nacional en avanzar rápidamente con los cambios en el sistema de votación.

La principal diferencia gira en torno a las PASO. Mientras el oficialismo pretende eliminar las elecciones primarias de cara a 2027, dentro del PRO existen reparos porque ese mecanismo podría resultar clave para una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza.

Según trascendió, el partido todavía no tiene una posición unificada sobre la reforma y el tema deberá ser discutido en su mesa política. También existen debates internos sobre la posibilidad de implementar un sistema de colectoras.

En el Senado, el bloque del PRO anunció que durante julio buscará avanzar con una serie de reformas que considera prioritarias. Entre ellas se encuentran la modificación de la Ley de Salud Mental, el proyecto de Propiedad Privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría.

En un segundo grupo de iniciativas, el partido incluyó la reforma electoral, la desregulación del Estado, los acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental.

Uno de los proyectos que podría volver al recinto es el de Propiedad Privada. La iniciativa, que sufrió modificaciones durante su tratamiento legislativo, estuvo cerca de ser debatida en junio, pero las sesiones previstas no prosperaron. Ahora podría ser incluida en una sesión del Senado prevista para mediados de julio, si se alcanzan los acuerdos políticos necesarios.

En la Cámara de Diputados, el bloque conducido por Cristian Ritondo estableció como prioridades el proyecto de Ficha Limpia, una ley sobre desalojos y combate a la usurpación de tierras, modificaciones al Código Penal y el agravamiento de penas para determinados delitos.

También busca avanzar con cambios en el financiamiento de los partidos políticos, el uso productivo de tierras ociosas ubicadas en zonas de rutas nacionales, mayores penas por vandalismo rural y nuevas herramientas para combatir el grooming.

La agenda incluye además la implementación de inhibidores de señales de telefonía celular e internet en cárceles y políticas de prevención del suicidio adolescente.

Algunos de estos proyectos se superponen con iniciativas más amplias que ya están en discusión. Ficha Limpia y el financiamiento de los partidos forman parte de la reforma electoral que se encuentra en el Senado, mientras que las propuestas sobre desalojos y usurpación están vinculadas al proyecto de Propiedad Privada.

La definición de prioridades del PRO marca una agenda legislativa propia y deja en evidencia las diferencias que todavía existen con el Gobierno nacional en torno a la reforma electoral y, especialmente, sobre el futuro de las PASO.