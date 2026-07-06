La imagen del presidente Javier Milei y la evaluación de la gestión del Gobierno nacional muestran un escenario adverso, según los resultados del último informe Latam Pulse Argentina, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg.

El relevamiento, realizado a fines de junio de 2026 sobre una muestra de 2.202 casos, señala que la desaprobación de la gestión nacional alcanza el 58%, mientras que el nivel de aprobación se ubica en el 40%.

Uno de los datos centrales del estudio es el cambio registrado en las principales preocupaciones de los argentinos. Según la encuesta, la corrupción pasó a ocupar el primer lugar entre los problemas señalados por los consultados.

El 47,9% de los participantes del relevamiento ubicó a la corrupción como la principal preocupación nacional, por encima de otros temas que históricamente tuvieron un peso significativo en la opinión pública, como el desempleo, el funcionamiento de la Justicia y la inflación.

De acuerdo con los datos difundidos, la inflación descendió hasta el sexto lugar entre las preocupaciones mencionadas por los encuestados.

Los resultados reflejan un escenario de mayor desgaste para el oficialismo y una modificación en las demandas sociales. Sin embargo, como ocurre con cualquier estudio de opinión pública, los porcentajes representan una fotografía del momento en el que se realizó el relevamiento y deben analizarse considerando la metodología y el universo de la encuesta.

Para el sur de Santa Fe, los datos tienen interés por el impacto que la evolución de la imagen presidencial y las prioridades sociales pueden tener en el escenario político y electoral, tanto a nivel nacional como provincial y regional.