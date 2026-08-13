El kinesiólogo Juan Marcelo Ceferino Theiler, director del Hospital SAMCo de Teodelina, repasó la actualidad de la institución y destacó el trabajo conjunto que se viene realizando para mejorar la atención y las condiciones de internación de los pacientes.

Durante una entrevista en el ciclo Mano a Mano de Sonic TV, Theiler explicó que en los últimos meses se incorporaron distintas mejoras en las habitaciones, entre ellas equipos de aire acondicionado frío-calor, cortinas, armarios, colchones y nuevas camas.

El director remarcó que uno de los principales objetivos es que las personas que deban atravesar una internación encuentren un espacio adecuado y confortable.

“Todos vamos al hospital de una forma u otra. Tenemos que tenerlo lo mejor posible para nuestra comunidad”, señaló durante la entrevista.

Theiler también puso el foco en el trabajo coordinado entre la comisión directiva, médicos, enfermería y el resto del personal del establecimiento. Según explicó, esa articulación resulta fundamental tanto para conseguir equipamiento como para avanzar con mejoras edilicias.

Un nuevo espacio para las urgencias

Entre los proyectos que analiza la institución aparece la posibilidad de reorganizar el sector destinado a las emergencias.

Actualmente, explicó Theiler, una situación de urgencia puede generar movimientos dentro de sectores compartidos con pacientes que esperan una consulta habitual. La intención es avanzar con un espacio diferenciado y equipado específicamente para recibir este tipo de casos.

El proyecto busca mejorar tanto la comodidad de los pacientes como las condiciones de trabajo de los profesionales.

Profesionales y especialidades

Durante la entrevista, el director también detalló que el hospital mantiene atención de distintas especialidades durante la semana, entre ellas clínica médica, pediatría, ginecología, cirugía general, traumatología, odontología, oftalmología, dermatología, nutrición, psicología, obstetricia, kinesiología y ecografía.

También destacó la participación de profesionales de localidades cercanas y consideró fundamental profundizar la cooperación entre los hospitales de Teodelina, Villa Cañás, Santa Isabel y otras comunidades de la región.

En ese sentido, remarcó que ante cuadros de mayor complejidad el hospital cumple un papel inicial clave en la atención, estabilización y posterior derivación del paciente cuando resulta necesario.

Equipamiento, medicamentos y capacitación

De cara a los próximos meses, Theiler señaló tres prioridades: disponer del instrumental necesario, garantizar medicamentos y continuar con la capacitación del personal.

También mencionó la colaboración del Municipio de Teodelina para sostener algunas guardias, además del acompañamiento del Ministerio de Salud provincial y del área sanitaria con sede en Venado Tuerto.

El director sostuvo además que mantener en funcionamiento una institución de estas características implica costos importantes, entre ellos medicamentos, insumos y oxígeno.

Por eso, además de los recursos que recibe el hospital, existen iniciativas para recaudar fondos, donaciones y acciones conjuntas con otras instituciones de la región.

“Valoremos nuestro hospital, cuidémoslo porque todos vamos ahí”, resumió Theiler al finalizar la entrevista.