La Escuela San José de Villa Cañás avanza en un proyecto para incorporar paneles solares y comenzar a generar parte de la energía que consume diariamente. La iniciativa fue explicada por su directora, Gabi Farina, durante una entrevista en FM Sonic.

El establecimiento recibió la aprobación de un aporte no reintegrable cercano a los $20 millones, en el marco de un programa provincial vinculado a la incorporación de energías renovables.

Según explicó Farina, el proyecto forma parte de una iniciativa que alcanza a seis instituciones educativas del departamento General López, ubicadas en Villa Cañás, Chovet, Amenábar, Sancti Spiritu, Carmen y Murphy.

Para acceder al programa, cada establecimiento debió realizar un análisis del consumo eléctrico durante un año y presentar la documentación correspondiente. En el caso de Villa Cañás, la gestión se canalizó a través de la Municipalidad y del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Farina destacó además la participación de la diputada provincial Sofía Galnares en las gestiones realizadas para avanzar con el proyecto.

La directora aclaró que la escuela no administra directamente los fondos. La institución solicita diferentes presupuestos y, una vez definido el proveedor, el dinero es canalizado mediante el municipio.

Generar energía y volcar el excedente a la red

El objetivo es que los paneles permitan abastecer parte de la demanda eléctrica de la escuela y que la energía que no sea utilizada pueda incorporarse a la red, generando un crédito sobre futuros consumos.

La institución también evalúa que el sistema cuente con baterías para almacenar energía y mantener determinados servicios ante eventuales cortes eléctricos.

En una primera etapa, el proyecto estará destinado principalmente al nivel secundario. La intención, sin embargo, es ampliar progresivamente la capacidad del sistema.

“Me encantaría que todas las escuelas de la provincia y de la Nación sean autosustentables en energía”, expresó Farina durante la entrevista.

Un proyecto que también llegará a las aulas

La propuesta no tendrá únicamente un impacto económico. Desde la institución consideran que la instalación de paneles solares permitirá trabajar con los estudiantes sobre energías renovables, consumo responsable y cuidado del ambiente.

La temática ya comenzó a aparecer entre los propios alumnos. Farina contó que Milena Olivera y Juana Bustos participaron de la experiencia “Diputados por un Día” con un proyecto denominado “Un mismo sol, 31 parques”.

La propuesta planteó que las 31 localidades del departamento General López puedan contar con espacios de generación solar destinados a sostener servicios esenciales, como alumbrado público, hospitales y cuarteles de bomberos ante interrupciones del suministro eléctrico.





La vuelta al libro y a la lectura en silencio

Durante la entrevista, Farina también destacó otra experiencia que desarrolla San José: la recuperación de la lectura silenciosa sostenida.

Tres veces por semana, alumnos, docentes, preceptores, directivos y personal de la institución interrumpen sus actividades para dedicar un momento exclusivamente a la lectura.

“No todo es innovación. A veces hay que volver a las raíces de lo que realmente tiene que suceder en una escuela”, sostuvo la directora.

La iniciativa busca recuperar el vínculo con los libros, generar momentos sin pantallas y fortalecer la comprensión lectora entre los estudiantes.