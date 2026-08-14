Sportsman Club afrontará este fin de semana una de las instancias más importantes de su recorrido en la Liga Federal Formativa de básquet. El conjunto de Villa Cañás viajará a Rosario para disputar un cuadrangular frente a equipos de reconocida trayectoria nacional.

En la previa de la competencia, el profesor de básquet de Sportsman, Enzo Guzmán, visitó los estudios junto a los jugadores Octavio Regnicoli y Amador Durán para contar cómo llega el plantel a esta etapa del torneo.

La Liga Federal Formativa es una competencia nacional que comienza con zonas regionalizadas y aumenta su nivel a medida que avanzan las distintas fases. Sportsman logró superar las etapas anteriores y ahora se encuentra entre los equipos que continúan peleando por avanzar.

“Es algo histórico poder jugar con equipos históricos de la Liga Nacional y de renombre”, señaló Guzmán al referirse a la posibilidad de medirse con instituciones como Ferro y Obras Sanitarias.

Tres partidos de máxima exigencia

El cuadrangular comenzará el sábado, cuando Sportsman enfrente a GER. El domingo llegará una doble jornada: en primer turno jugará ante Obras Sanitarias y, posteriormente, desde las 18, tendrá como rival a Ferro.

Según explicó Guzmán, esta etapa funciona como uno de los principales filtros de la competencia. De las diferentes zonas avanzarán los primeros clasificados y los mejores segundos, antes de continuar hacia los cuadrangulares que definirán a los participantes del Final Four.

Para los jóvenes cañaseños, la competencia también significa la posibilidad de enfrentarse con estructuras deportivas que habitualmente participan en los principales niveles del básquet argentino.

Octavio Regnicoli, de 14 años, destacó lo que representa para el grupo encontrarse con esta clase de rivales. “Es un orgullo enorme estar compitiendo con Obras, Ferro, equipos grandes de la Liga Nacional que nunca pudimos llegar a jugar”, expresó.

Entrenamiento, compañerismo y formación

Más allá de los resultados, Guzmán remarcó que uno de los principales objetivos del trabajo en las categorías formativas es construir hábitos que trasciendan el básquet.

El entrenador destacó especialmente la unión del grupo, la constancia en los entrenamientos y el compromiso de jugadores que, pese a su corta edad, realizan importantes esfuerzos para sostener la competencia.

“Tratamos de dejarles valores que después puedan trasladar a su día a día, tanto en la escuela como cuando sean más grandes en un trabajo. Que hay que esforzarse y que, si uno trabaja, en algún momento llega el premio”, explicó.

Amador Durán, de 15 años, también remarcó la unión del plantel y aseguró que prácticamente todos los integrantes participan regularmente de los entrenamientos. Además, contó que varios jugadores permanecen incluso fuera del horario habitual para continuar practicando.

Representar a Villa Cañás

La participación de Sportsman adquiere además un significado especial para el deporte local. Jóvenes de 14 y 15 años tendrán la posibilidad de representar a Villa Cañás frente a algunas de las instituciones más reconocidas del básquet nacional.

Para Guzmán, haber alcanzado esta instancia es consecuencia del trabajo desarrollado durante todo el año.

“Los chicos vienen representando a la ciudad de la mejor manera y creo que se lo merecen porque están haciendo un esfuerzo enorme y están dejando muchísimo de lado”, sostuvo.

Sportsman afrontará así un fin de semana de máxima exigencia, pero también una experiencia deportiva y formativa de enorme valor para un grupo que continúa dando pasos dentro del básquet nacional.