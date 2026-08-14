El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró este viernes que los proyectos energéticos que impulsa la compañía podrían generar exportaciones por US$10.000 millones anuales y alrededor de 20.000 puestos de trabajo en Argentina.

“Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, afirmó durante una entrevista con el programa Vamos Rivadavia, conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia.

Según explicó, una de las principales apuestas está vinculada a la exportación de gas mediante barcos hacia mercados de Europa y Asia, especialmente hacia regiones con una fuerte demanda energética.

Marín sostuvo que el proyecto contempla exportaciones durante los próximos 20 años, lo que representaría, según sus estimaciones, ingresos acumulados por unos US$200.000 millones.

“Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y puede haber inversiones extranjeras gracias al RIGI”, señaló el titular de la petrolera.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los instrumentos mediante los cuales el Gobierno nacional busca atraer capitales para proyectos de gran escala.

El presidente de YPF también afirmó que actualmente se atraviesa la etapa de financiamiento de los proyectos y estimó que ese proceso podría completarse hacia finales de este año.

“En los próximos cuatro años vamos a invertir 29.000 millones de dólares”, anticipó.

De acuerdo con Marín, las obras de mayor magnitud comenzarían a desarrollarse a partir de 2027.

Además, proyectó que Argentina podría incrementar su participación internacional en diferentes segmentos energéticos y convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de distintos combustibles y derivados.

Para Santa Fe y particularmente para el sur provincial, el crecimiento de la actividad energética nacional puede tener impacto indirecto sobre sectores vinculados con la industria metalmecánica, la logística, los servicios y proveedores que integran distintas cadenas productivas.