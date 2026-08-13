La Mutual de Villa Cañás atraviesa una etapa de crecimiento y prepara nuevos proyectos para ampliar su presencia y los servicios que ofrece en la ciudad.

Así lo explicó Mauricio Ressio, gerente de la entidad local, durante una entrevista en el ciclo Mano a Mano, donde confirmó que la Mutual adquirió el inmueble ubicado en la esquina de calles 53 y 50, espacio en el que anteriormente funcionaba el Banco Santander.

La operación representa una apuesta a futuro para la institución, que proyecta trasladar allí su actual oficina y aprovechar las mayores dimensiones del edificio para incorporar nuevas prestaciones.

“Es una apuesta a futuro muy grande”, señaló Ressio, quien indicó que el traslado podría concretarse en el corto o mediano plazo, dependiendo de cuestiones organizativas y estructurales.

Más servicios y una mayor oferta de electrodomésticos

Uno de los objetivos del nuevo espacio será ampliar la comercialización de electrodomésticos y productos tecnológicos.

Actualmente, la Mutual ya ofrece este servicio en Villa Cañás, aunque las dimensiones de la oficina limitan la cantidad de productos que pueden exhibirse.

Ressio explicó que la propuesta incluye heladeras, lavarropas, equipos de audio, tecnología y otros artículos, con la posibilidad de financiar las compras en hasta 14 cuotas fijas.

La intención es que el futuro edificio permita disponer de una mayor variedad de productos y fortalecer un servicio que ya funciona en otras dependencias de la institución.

Créditos y cuotas fijas

Durante la entrevista, el gerente también se refirió al escenario crediticio y aseguró que continúa existiendo demanda de préstamos.

Según explicó, la Mutual mantiene una política orientada principalmente a los créditos con tasas fijas, una modalidad que brinda mayor previsibilidad a quienes necesitan financiamiento.

Ressio señaló que actualmente existe menor interés por las alternativas con tasas variables y destacó que conocer de antemano el valor de las cuotas sigue siendo uno de los aspectos más valorados por los asociados.

La atención personalizada como diferencial

Otro de los puntos destacados fue la relación directa con quienes utilizan los servicios de la institución.

Frente al crecimiento de las operaciones digitales y las compras por internet, Ressio sostuvo que la Mutual busca mantener como diferencial la cercanía, la atención personalizada y el acompañamiento también después de cada operación.

“La mejor herramienta que uno puede tener para esa competencia es la confianza, la credibilidad y la atención personalizada”, expresó.

Además, remarcó que “el mayor patrimonio que tiene la Mutual es la confianza de la gente”, un vínculo que, según explicó, resulta fundamental para sostener el crecimiento de la institución.

La filial de Villa Cañás funciona desde 2009 y Ressio forma parte de la entidad desde fines de 2013, desempeñándose en la ciudad desde enero de 2014.

Con la compra del nuevo inmueble, la Mutual busca iniciar una nueva etapa, ampliar su infraestructura y continuar incorporando servicios para sus asociados de Villa Cañás y la región.