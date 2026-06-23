El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado por un cuadro de salud que había generado preocupación tanto en su entorno familiar como entre los seguidores del futbolista.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien informó que Jorge Messi ya abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a sus seres queridos. Según trascendió, también regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

La evolución favorable pone fin a días de incertidumbre para la familia Messi, que recientemente había difundido un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge y desmentir versiones falsas que circulaban en redes sociales y distintos medios.

La situación había tomado gran repercusión pública debido a rumores sobre un presunto agravamiento de su estado, lo que llevó al entorno familiar a solicitar prudencia y respeto por la privacidad durante el proceso de recuperación.

La noticia llega además en un momento especial para Lionel Messi, quien atraviesa una destacada participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina. El capitán albiceleste viene de marcar los dos goles en la victoria por 2 a 0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación del equipo a los 16avos de final.

Con el alta médica de Jorge Messi, la familia recibió una de las noticias más esperadas mientras el futbolista continúa enfocado en la competencia internacional.