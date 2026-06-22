El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva convocatoria para incorporar 1.400 efectivos a la Policía provincial, con una estrategia enfocada especialmente en los departamentos del sur santafesino, donde se registra una baja participación de aspirantes en los últimos años.

La inscripción comenzó este lunes 22 de junio y permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. El trámite se realizará de manera totalmente digital a través del sitio web del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), donde los interesados podrán completar el formulario de inscripción.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que el objetivo es incrementar el número de postulantes en departamentos como General López, Caseros y Constitución, zonas que históricamente presentan dificultades para cubrir vacantes policiales.

Según detalló la funcionaria, General López es uno de los casos que más preocupa debido a su extensión territorial, la presencia de ciudades importantes como Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Villa Cañás, y su condición de departamento limítrofe con otras provincias.

Para incentivar el ingreso a la carrera policial, la Provincia ofrecerá una beca mensual de 500 mil pesos a los aspirantes provenientes de estas regiones durante el período de formación. Además, tendrán cubiertos los gastos de alojamiento y alimentación en las sedes donde se dicta la capacitación.

Desde el Ministerio remarcaron que la formación policial requiere una planificación a largo plazo y que resulta fundamental incorporar nuevos agentes para garantizar la cobertura futura de los servicios de seguridad en todo el territorio santafesino.

Respecto al destino de los futuros efectivos, Orciani señaló que la intención del Gobierno provincial es que, una vez finalizada la formación y cumplidas las etapas prácticas correspondientes, puedan regresar a desempeñarse en sus localidades o regiones de origen cuando las necesidades operativas lo permitan.

Requisitos para inscribirse

Los postulantes deberán:

Tener entre 18 y 30 años al momento del ingreso previsto para febrero de 2027.

Contar con título secundario completo.

Aprobar los exámenes psicofísicos y de salud.

No registrar condenas ni procesos judiciales.

No desempeñarse actualmente en la administración pública.

No haber sido cesanteados o destituidos del Estado.

Desde la Provincia destacaron que la convocatoria busca fortalecer la presencia policial en el sur santafesino y garantizar la formación de nuevos recursos humanos para los próximos años.