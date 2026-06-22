Argentina va por otro paso hacia la clasificación

La Selección argentina enfrenta este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Un triunfo la dejaría muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda.
 
Deportes22/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Luego de un sólido debut con victoria por 3 a 0 frente a Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar nuevamente de a tres cuando se mida ante Austria en el Dallas Stadium desde las 14 horas de Argentina.

El encuentro será arbitrado por el egipcio Amin Mohamad Omar y contará con transmisión de Telefe, TV Pública, ESPN y DSports.

De cara al compromiso, el cuerpo técnico mantiene algunas dudas en la formación titular. La principal novedad estaría en el lateral derecho, donde Nahuel Molina tiene grandes posibilidades de ingresar por Gonzalo Montiel, quien trabajó con cargas diferenciadas durante la semana debido a una molestia física.

En el sector izquierdo de la defensa, Nicolás Tagliafico ya se encuentra recuperado, aunque el cuerpo técnico no tendría previsto arriesgarlo. Por ese motivo, Facundo Medina continuaría como titular tras su buen desempeño en el debut.

La zaga central volvería a estar integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que en la mitad de la cancha tienen su lugar asegurado Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Las principales incógnitas aparecen en ofensiva. Scaloni evalúa mantener a Thiago Almada o darle una oportunidad a Nicolás González, mientras que también sigue abierta la disputa por el puesto de centrodelantero entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Con Lionel Messi como principal referencia ofensiva, Argentina intentará conseguir una victoria que la acerque a los 16avos de final y consolide su candidatura en la Copa del Mundo.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

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