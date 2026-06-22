Piden 20 años de prisión para acusado de abusar de dos menores en Hughes

El juicio se desarrolla en Melincué. La Fiscalía sostiene que los abusos ocurrieron durante varios años en un ámbito de confianza familiar.

El fiscal Julián Cochero solicitó una condena de 20 años de prisión efectiva para un hombre de la localidad de Hughes acusado de haber abusado sexualmente de dos sobrinas políticas cuando ambas eran menores de edad. El proceso judicial se lleva adelante en los tribunales de Melincué.

La causa tiene como imputado a un vecino de Hughes identificado por sus iniciales M.I.C. La acusación es impulsada por el Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa está a cargo del abogado Alejandro Ferrari.

Según la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido en un contexto familiar y se habrían prolongado durante varios años. Las víctimas eran menores de edad al momento de los episodios denunciados y mantenían un vínculo de confianza con el acusado.

De acuerdo con la acusación, una de las niñas habría sido víctima de abusos reiterados desde temprana edad. La Fiscalía sostiene que el hombre aprovechaba situaciones vinculadas al cuidado y la guarda de la menor dentro del entorno familiar.

Además, el fiscal indicó que una segunda víctima también habría sufrido abusos mientras permanecía bajo el cuidado del acusado en su domicilio.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual que involucran a menores de edad, no se difunden detalles que puedan exponer o identificar a las denunciantes.

La Fiscalía encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado, considerando la existencia de múltiples hechos, dos víctimas menores y la relación de confianza derivada de la guarda ejercida por el imputado.

Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y solicitó que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable.

Tras la finalización del debate oral, el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas durante el juicio y resolver si hace lugar al pedido de condena formulado por la Fiscalía.