Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta junto a su pareja en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Un trágico hecho conmociona a la ciudad de Santa Fe. Una mujer fue hallada asesinada dentro de su vivienda y los investigadores sospechan que su pareja habría sido el autor del crimen antes de quitarse la vida.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en una casa ubicada sobre calle Venezuela al 10400, en el barrio Nuevo Horizonte, al norte de la capital provincial.

La situación salió a la luz cerca de las 2:55, cuando la Policía recibió un llamado alertando sobre un episodio de violencia en el domicilio. Según trascendió, el hijo de la mujer fue quien pidió ayuda a una vecina tras escuchar los disparos.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la mujer relató que el menor le había manifestado que su padre había disparado contra su madre. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el suelo, ambos con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de las dos personas. Las víctimas fueron identificadas como Yanel Muga y Jonathan Vázquez.

En la escena del hecho también se secuestró una pistola que será sometida a distintas pericias para determinar su vinculación con el caso.

La investigación quedó en manos de la Justicia santafesina, con la intervención de especialistas de la Brigada de Femicidios y peritos de la Agencia de Investigación Criminal.

Por el momento, la principal línea investigativa sostiene que el hombre habría asesinado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida. No obstante, las autoridades esperan los resultados de las pericias, las autopsias y la toma de testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.