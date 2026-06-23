La Selección argentina dio otro paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J y asegurar su clasificación a los 16avos de final.

En el AT&T Stadium de Dallas, Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la tarde. El capitán argentino marcó los dos goles del encuentro y alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo la posibilidad de abrir rápidamente el marcador a través de un penal a los nueve minutos, pero Messi desvió su remate. Sin embargo, la "Pulga" tuvo revancha sobre el final de la primera etapa.

A los 38 minutos, tras una gran acción colectiva y una asistencia de Facundo Medina, el rosarino definió con precisión para establecer el 1-0. Con ese tanto llegó a 17 goles mundialistas y superó la marca del alemán Miroslav Klose.

Austria intentó reaccionar durante gran parte del encuentro y generó algunas aproximaciones, pero la defensa argentina respondió con solidez y el arquero Emiliano Martínez prácticamente no pasó sobresaltos.

Cuando el partido se acercaba al final y los europeos buscaban el empate, Messi apareció nuevamente dentro del área para aprovechar una serie de rebotes y sellar el 2-0 definitivo en tiempo de descuento.

Con este resultado, Argentina aseguró su clasificación a los 16avos de final y quedó muy cerca de terminar como líder del Grupo J. Además, Messi se consolidó como máximo goleador del torneo con cinco tantos y elevó a 18 su cuenta personal en Copas del Mundo.

La próxima presentación del conjunto nacional será el sábado 27 de junio frente a Jordania, desde las 23:00 (hora argentina).