La Selección argentina afrontará el próximo sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto de la zona.

Tras el triunfo 2-0 sobre Austria, con dos goles de Lionel Messi, y la derrota de Jordania ante Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se garantizó terminar como líder del Grupo J, independientemente del resultado de la última fecha.

En este escenario, el entrenador adelantó que analiza realizar una importante rotación para administrar cargas físicas y llegar en óptimas condiciones a los cruces de eliminación directa.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Uno de los jugadores que podría ser preservado es Cristian Romero, quien dejó el campo ante Austria por una molestia en su rodilla derecha. Aunque no se trataría de una lesión grave, el cuerpo técnico busca evitar riesgos con uno de los pilares defensivos del equipo.

También están bajo seguimiento futbolistas como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, que disputaron la totalidad de los minutos en los dos primeros encuentros del torneo.

Por otra parte, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que llegaron al Mundial con algunas molestias físicas, podrían sumar más tiempo en cancha para recuperar ritmo competitivo.

La principal incógnita pasa por Lionel Messi. El capitán argentino atraviesa un gran momento, acumula cinco goles en dos partidos y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos. Sin embargo, Scaloni deberá definir si le da descanso o si vuelve a incluirlo desde el arranque ante Jordania.