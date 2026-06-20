El defensor de Gonzalo Montiel sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y quedó en duda para el encuentro de la Selección argentina frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

El futbolista, que venía de recuperarse recientemente de un desgarro en la misma zona, había vuelto a la convocatoria en los últimos días, pero volvió a sentir molestias durante la preparación del equipo.

Según trascendió, Montiel debió trabajar de manera diferenciada en el gimnasio luego de presentar una sobrecarga, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La situación se da en la previa del partido que la Selección Argentina disputará este lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina), con el objetivo de asegurar el primer puesto del grupo.

El lateral derecho ya había sufrido una lesión previa en el mismo músculo, lo que lo había marginado de compromisos anteriores. Durante el encuentro ante el seleccionado africano, incluso debió ser reemplazado en el entretiempo por molestias físicas.

De cara a su posible ausencia, aparecen alternativas como Nahuel Molina para ocupar el lateral derecho, mientras que el cuerpo técnico también analiza variantes tácticas según la evolución del jugador en las próximas horas.