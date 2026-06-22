Venado Tuerto cuenta desde ahora con una nueva cancha de hockey de césped sintético tras la inauguración realizada en el Centro de Educación Física N° 54. Del acto participaron autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones deportivas y miembros de la comunidad educativa.

La diputada provincial Sofía Galnares destacó el trabajo conjunto que permitió concretar una obra largamente esperada por jugadores, entrenadores y familias vinculadas al hockey local.

“La obra se concretó gracias al trabajo conjunto entre el CEF N° 54, el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Venado Tuerto, el Club Central Argentino y toda la comunidad educativa y deportiva de la institución”, expresó la legisladora durante la inauguración.

Galnares recordó que durante años las jugadoras del CEF fueron conocidas como “las sin cancha”, ya que debían entrenar y disputar competencias en espacios prestados. En ese sentido, remarcó que la nueva infraestructura representa una reparación histórica para quienes sostuvieron la actividad deportiva a lo largo del tiempo.

La inversión fue realizada a través del Programa Brigadier impulsado por el Gobierno provincial, con aportes y gestiones complementarias de la Municipalidad de Venado Tuerto, la comisión de padres y madres, colaboradores privados, profesores y dirigentes deportivos.

Además, la diputada subrayó el valor social del deporte y su impacto en la formación de niños y jóvenes. “Cada entrenamiento y cada partido enseñan compromiso, respeto y disciplina. Por eso es fundamental que el Estado siga acompañando al deporte como herramienta de inclusión y crecimiento”, sostuvo.

La cancha está ubicada en el barrio Iturbide y, según destacó Galnares, amplía el acceso al deporte para numerosos jóvenes de la ciudad. Con esta incorporación, Venado Tuerto se convierte en una de las pocas localidades del interior santafesino que cuenta con dos canchas de hockey de césped sintético.

Durante la jornada también se desarrolló un Seven infantil con la participación de equipos de Murphy y Venado Tuerto, en un encuentro que reunió a deportistas de distintas instituciones de la región.

La legisladora también recordó el trabajo realizado durante años por Brigitte Casey, referente del hockey social en la ciudad y la región, y afirmó que esta obra permitirá seguir impulsando el crecimiento de nuevas generaciones de deportistas santafesinos.