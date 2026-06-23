Caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a subir

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes bajas este martes en un contexto de retroceso generalizado de los mercados internacionales. Al mismo tiempo, el riesgo país subió hasta los 435 puntos básicos, luego de haber alcanzado recientemente su nivel más bajo en ocho años.

La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversores ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria más restrictiva. Esta situación impactó en las principales bolsas del mundo y también en los activos argentinos.

Entre las empresas nacionales que operan en Nueva York, las mayores caídas se observaron en BBVA (-3,1%), Banco Macro (-2,6%) e YPF (-2,2%).

En el mercado local, el índice S&P Merval retrocedió 1,3% en pesos y 1,9% en dólares, reflejando la tendencia negativa que predominó durante la jornada financiera.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial avanzó hasta los $1485 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, los dólares financieros también mostraron incrementos, mientras que el dólar blue alcanzó los $1500 para la venta, un valor que no registraba desde enero.

A nivel internacional, las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas importantes y el índice tecnológico Nasdaq operaba con una caída cercana al 3%, en una señal de debilidad global que repercutió en los mercados emergentes.

Para los inversores y analistas, la evolución de la política monetaria estadounidense continuará siendo uno de los principales factores a seguir en las próximas semanas.