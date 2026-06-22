Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. En la victoria de Argentina por 2 a 0 frente a Austria por el Mundial 2026, el rosarino anotó un doblete que le permitió alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo y superar el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El encuentro disputado en Dallas tuvo un comienzo complicado para el capitán argentino, que falló un penal en los primeros minutos. Sin embargo, logró recuperarse y terminó siendo la gran figura del partido con dos conquistas que sellaron el triunfo y la clasificación de la Selección a los 16avos de final.

La actuación del astro argentino generó repercusión inmediata en los principales medios deportivos del planeta. En España, Mundo Deportivo tituló “Messi es una locura” y lo calificó como “inmortal”, mientras que Marca destacó su récord histórico y definió su actuación como algo “para frotarse los ojos”.

Por su parte, AS eligió una frase contundente para resumir la jornada: “¡Leyenda de leyendas!”, acompañada por una imagen del capitán celebrando uno de sus goles.

En Francia, L’Équipe abrió su portada digital resaltando la “actuación histórica” de Messi, mientras que en Italia, La Gazzetta dello Sport aseguró que el argentino es “imparable” y destacó que ningún otro jugador del Mundial se encuentra a su nivel.

Desde Estados Unidos, The Athletic se preguntó cómo Messi continúa dominando una Copa del Mundo a los 38 años, mientras que en Brasil, UOL Esporte dedicó varias publicaciones al rendimiento del rosarino y al funcionamiento de la Selección Argentina.

La única mirada crítica llegó desde Inglaterra. El diario The Sun puso el foco en una supuesta polémica arbitral vinculada al gol que le permitió superar el récord, aunque también reconoció el logro histórico alcanzado por el futbolista argentino.

Con dos victorias en dos presentaciones, Argentina ya aseguró su lugar en la próxima instancia del Mundial y cerrará la fase de grupos el próximo sábado frente a Jordania. Mientras tanto, Messi continúa ampliando una leyenda que sigue sorprendiendo al mundo.