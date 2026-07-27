El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para expresar formalmente su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La reunión se realizó el domingo 26 de julio en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Durante el encuentro, el canciller Mauro Vieira transmitió el malestar del Ejecutivo brasileño y solicitó explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita a San Pablo.

Milei había participado el sábado de un acto político encabezado por el senador Flávio Bolsonaro, quien fue presentado como candidato presidencial del Partido Liberal para las próximas elecciones brasileñas.

Durante su discurso, el presidente argentino lanzó fuertes críticas contra Lula, cuestionó al ministro Alexandre de Moraes y respaldó públicamente la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario también advirtió sobre lo que denominó el “riesgo Lula” y convocó a los ciudadanos brasileños a votar pensando en las consecuencias que, según afirmó, tendrá la próxima elección durante las décadas siguientes.

Además, Milei sostuvo en una entrevista que el Gobierno brasileño habría financiado una campaña contra la Argentina. La afirmación fue presentada como una acusación del presidente y hasta el momento no se conocieron pruebas públicas que la respalden.

Tras las declaraciones, la Cancillería brasileña decidió convocar a Raimondi y llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La medida representa una nueva escalada en la tensión política y diplomática entre los gobiernos de Milei y Lula.

Raimondi se desempeña como embajador argentino en Brasil desde junio de 2024 y cuenta con una extensa trayectoria vinculada al Mercosur y a la integración regional.

La situación también genera atención en el plano económico. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y cualquier deterioro prolongado en la relación bilateral puede afectar las negociaciones dentro del Mercosur y sectores productivos vinculados con el comercio exterior.

Para el sur santafesino, la evolución del conflicto resulta relevante por el peso que tienen la producción agroindustrial, la maquinaria agrícola y las exportaciones regionales dentro del intercambio entre ambos países.