La localidad de Elortondo fue escenario de un taller sobre entrenamiento mental destinado a deportistas, organizado con el objetivo de fortalecer aspectos psicológicos y emocionales vinculados al rendimiento. La actividad se realizó en el Club de los Abuelos y contó con la presencia de la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el presidente comunal Angelo Yocco, la vicepresidenta comunal Natalia Amato y el director provincial de Deportes, Juan José Arcieri.

El taller fue dictado por Cristian Sperati, consultor psicológico especializado en psicología deportiva, y reunió a deportistas, entrenadores y dirigentes de Elortondo y localidades vecinas. Los participantes pudieron trabajar sobre confianza, concentración, manejo de emociones y presión competitiva.

Al dar la bienvenida, Angelo Yocco resaltó la importancia de abordar el deporte de manera integral: “No solamente entendemos el deporte desde el entrenamiento físico, sino también desde la confianza y lo emocional. Este espacio es para brindar herramientas que les puedan servir a todos”.

Natalia Amato valoró la diversidad de disciplinas presentes, que incluyó básquet, fútbol, vóley y hockey, y destacó la buena convocatoria. Por su parte, Leticia Di Gregorio señaló que la iniciativa surgió desde la Secretaría de Deportes de la Provincia y apuntó a fortalecer el desarrollo integral de los deportistas.

Durante la jornada, Sperati presentó estrategias de entrenamiento mental para mejorar el desempeño deportivo y afrontar desafíos competitivos. Desde la organización remarcaron la creciente relevancia de la salud mental en el deporte y la necesidad de generar espacios de formación que acompañen el crecimiento de los atletas dentro y fuera de la cancha.

La actividad se enmarcó en acciones conjuntas entre el Gobierno de Santa Fe, la Senaduría del departamento General López y la comuna de Elortondo, con el fin de promover el deporte desde una perspectiva integral, contemplando el bienestar físico y emocional de los participantes.