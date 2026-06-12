Elortondo alberga charla sobre entrenamiento mental deportivo

Deportistas de distintas disciplinas participaron de un taller gratuito que abordó concentración, manejo de presión y desarrollo emocional.
 
Regionales12/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La localidad de Elortondo fue escenario de un taller sobre entrenamiento mental destinado a deportistas, organizado con el objetivo de fortalecer aspectos psicológicos y emocionales vinculados al rendimiento. La actividad se realizó en el Club de los Abuelos y contó con la presencia de la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el presidente comunal Angelo Yocco, la vicepresidenta comunal Natalia Amato y el director provincial de Deportes, Juan José Arcieri.charla_deporte_elortondo_4

El taller fue dictado por Cristian Sperati, consultor psicológico especializado en psicología deportiva, y reunió a deportistas, entrenadores y dirigentes de Elortondo y localidades vecinas. Los participantes pudieron trabajar sobre confianza, concentración, manejo de emociones y presión competitiva.

Al dar la bienvenida, Angelo Yocco resaltó la importancia de abordar el deporte de manera integral: “No solamente entendemos el deporte desde el entrenamiento físico, sino también desde la confianza y lo emocional. Este espacio es para brindar herramientas que les puedan servir a todos”.charla_deporte_elortondo_3

Natalia Amato valoró la diversidad de disciplinas presentes, que incluyó básquet, fútbol, vóley y hockey, y destacó la buena convocatoria. Por su parte, Leticia Di Gregorio señaló que la iniciativa surgió desde la Secretaría de Deportes de la Provincia y apuntó a fortalecer el desarrollo integral de los deportistas.

Durante la jornada, Sperati presentó estrategias de entrenamiento mental para mejorar el desempeño deportivo y afrontar desafíos competitivos. Desde la organización remarcaron la creciente relevancia de la salud mental en el deporte y la necesidad de generar espacios de formación que acompañen el crecimiento de los atletas dentro y fuera de la cancha.charla_deporte_elortondo_2

La actividad se enmarcó en acciones conjuntas entre el Gobierno de Santa Fe, la Senaduría del departamento General López y la comuna de Elortondo, con el fin de promover el deporte desde una perspectiva integral, contemplando el bienestar físico y emocional de los participantes.

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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