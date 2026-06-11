Un remisero de 31 años recibió siete disparos al intentar proteger a su hermana durante un intento de robo ocurrido el 4 de junio en la ciudad de Rosario. El hecho se registró mientras ambos aguardaban concretar la venta de teléfonos celulares en la zona de avenida Pellegrini y Brasil. Tras ser sometido a una cirugía de urgencia, el hombre recibió el alta médica y continúa su recuperación en su domicilio.

Según relató la víctima, llevaban más de media hora esperando cuando un hombre se acercó por detrás del vehículo y exigió la entrega de los celulares. En ese momento, el atacante extrajo un arma calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. “Lo que hice en el momento del primer disparo fue tratar de cubrir a mi hermana porque estaba al lado mío sentada. Yo sabía que si los impactos me pegaban a mí, tranquilamente traspasaban y le pegaban a ella”, contó Paniagua.

Los disparos impactaron en distintas partes de su cuerpo mientras permanecía dentro del automóvil. El agresor finalmente escapó sin concretar el robo ni llevarse pertenencias. La asistencia llegó gracias a una mujer que circulaba por la zona en motocicleta y decidió ayudarlo: “Vamos, vamos que te llevo”, le dijo antes de trasladarlo de urgencia al Policlínico San Martín.

Luego de la primera atención, Claudio fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado y fue sometido a una intervención quirúrgica. Los médicos constataron siete heridas de arma de fuego en rostro, cuello y tórax, además de una lesión vascular cervical que requirió cirugía inmediata. También presentó una contusión pulmonar que debió ser monitoreada para evitar complicaciones.

A pesar de la gravedad del cuadro, la evolución fue favorable. Apenas tres días después del ataque, obtuvo el alta médica y regresó a su vivienda para continuar la recuperación con controles periódicos y vendajes. Según estimaciones médicas, podría recuperarse por completo en una o dos semanas.

La investigación quedó a cargo de la Justicia santafesina, que trabaja para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del intento de robo.