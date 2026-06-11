El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves los datos de inflación correspondientes a mayo. Según anticipos, el índice de precios al consumidor habría registrado una nueva desaceleración, consolidando dos meses consecutivos con tendencia a la baja.

A pesar de esta baja, el IPC se mantiene elevado, con estimaciones que ubican la variación mensual entre 2,1% y 2,4%. El mercado prevé que recién en agosto la inflación podría ubicarse por debajo del 2%, en torno al 1,8%.

En la Ciudad de Buenos Aires, considerada un anticipo del IPC nacional, la inflación fue de 2,1% en mayo, mostrando una baja de 0,4 puntos respecto al mes anterior y acumulando un avance del 14% en lo que va del año.

Consultoras privadas ofrecen estimaciones similares. Equilibra indicó un aumento mensual de 2,3%, con subas más marcadas en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). Su economista senior, Gonzalo Carrera, destacó la estabilidad en carnes, nafta y ropa, aunque advirtió que la inflación subyacente se aceleró a 2,5%.

EcoGo Consultores estimó un avance de 2,4% en el índice general, con alimentos y bebidas subiendo 2,7%, apuntando al efecto de aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros arrastrados de meses anteriores, como salud y educación. Por su parte, Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación en 2,1%, con un acumulado de 14,7% en lo que va del año y una interanual de 33,2%.

La consultora C&T relevó la región Gran Buenos Aires y registró un incremento mensual de 2,2% en mayo, el menor desde octubre del año pasado, estimando un IPC anual de 33,3%.