Tragedia en Pakistán: helicóptero militar se estrella en Cachemira

Un helicóptero militar de Pakistán se precipitó este miércoles en la región de Cachemira, causando la muerte de las 22 personas que iban a bordo, entre ellas 19 soldados, un mayor y dos coroneles, según informaron fuentes de seguridad. El siniestro tuvo lugar en la ciudad de Muzaffarabad, capital del territorio, donde se realizaron ceremonias fúnebres para los fallecidos.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron columnas de humo negro elevándose sobre los edificios cercanos al sitio del impacto. Las autoridades confirmaron que el helicóptero, un Mi-17 del ejército, sufrió una falla técnica que provocó el accidente. No se reportaron sobrevivientes y se ordenó una investigación para determinar la causa exacta del desperfecto.

Los cuerpos de las víctimas recibieron honores militares durante los funerales. Los ataúdes, cubiertos con banderas de Pakistán, fueron trasladados por integrantes de la unidad de artillería que opera en la zona. Familiares y compañeros de los soldados expresaron su dolor ante la tragedia, que se suma a un contexto de alta tensión en la región.

Cachemira ha vivido días complicados: recientemente, enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y simpatizantes de una alianza de organizaciones civiles prohibidas dejaron al menos 15 muertos. La zona se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, lo que aumenta la preocupación por la estabilidad y la seguridad de los efectivos desplegados.

El ejército paquistaní indicó que continuará las investigaciones y reforzará los protocolos de seguridad aérea para evitar incidentes similares en el futuro.