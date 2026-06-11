En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, celebrado cada 31 de mayo, Mónica Zallio y Myriam Dillon participaron de un micro de farmacia para concientizar sobre los efectos del consumo de tabaco y la exposición al humo. Las expertas destacaron que el humo contiene más de 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales 70 son cancerígenas, y afecta no solo a quien fuma sino también al entorno, especialmente niños y adolescentes.

Durante la charla, resaltaron la importancia de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, lo que ha ayudado a reducir la exposición al humo y proteger a los fumadores pasivos. Además, explicaron cómo la nicotina genera adicción al activar la dopamina, lo que hace que dejar de fumar sea un desafío que requiere compromiso y cambios en los hábitos cotidianos.

Zallio y Dillon compartieron estrategias para abandonar el cigarrillo, como elegir una fecha para dejar de fumar, comunicar la decisión a familiares y amigos, incorporar actividad física, cambiar rutinas que disparan el hábito (como el café o el alcohol) y mantener las manos ocupadas. También mencionaron terapias de reemplazo de nicotina, como parches, chicles y comprimidos, así como el acompañamiento médico y psicológico.

Por otro lado, alertaron sobre el uso creciente de los vapers entre adolescentes, subrayando que, aunque se presentan como alternativas, contienen nicotina y otras sustancias adictivas. Recomendaron extremar la prevención y supervisión en jóvenes para evitar iniciar con el vapeo.