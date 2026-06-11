Un incendio intencional destruyó la vivienda de Emiliano Estuardo, abuelo materno del intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, el pasado domingo 7 de junio. Las primeras investigaciones apuntan a un ex empleado del municipio, que había trabajado durante la gestión anterior, como presunto responsable del ataque.

La Policía de Chubut, mediante la División de Investigaciones Policiales (PDI) de Sarmiento, realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. En el lugar se secuestraron dos celulares, tres fusiles, un arma corta y seis bidones con combustible, elementos que podrían estar vinculados al hecho.

Según informó la PDI, el sospechoso habría roto una ventana de la casa, vertido combustible en el interior y luego prendido fuego, provocando pérdidas totales en la vivienda.

Como medida precautoria, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una prohibición de acercamiento de 30 días hacia el intendente Mongilardi y su grupo familiar.

Por el momento, no se han formulado cargos formales, ya que continúan las investigaciones para determinar el móvil del ataque y otras posibles responsabilidades.