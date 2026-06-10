Prófugo tras prender fuego a su pareja en Orán

En la localidad de Orán, Salta, un hombre de 27 años identificado como Jorge Fernando Carrizo está prófugo tras presuntamente prender fuego a su pareja, un hecho que conmocionó a la comunidad y generó alerta en las autoridades.

La víctima sufrió quemaduras graves en el rostro y en el cuello, y permanece desaparecida desde el ataque. Según fuentes policiales, la mujer había evadido la custodia que se le había asignado, lo que aumentó su vulnerabilidad. La policía trabaja para localizarla y garantizar su seguridad.

Carrizo contaba con antecedentes por violencia contra la misma víctima, incluyendo lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, decidió otorgarle la libertad.

Menos de dos meses después, ocurrió el ataque que derivó en intento de femicidio. Tras conocerse el hecho, la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la liberación de Carrizo, ordenó su detención inmediata y lo declaró en rebeldía.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del agresor o de la víctima que se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al Sistema de Emergencia 911. La comunidad de Orán permanece en alerta mientras continúan las tareas de búsqueda.