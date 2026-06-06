Denuncian abuso sexual y años de violencia en Berisso

Denunció a su expareja por abuso sexual en Berisso

La víctima aseguró que el hombre ingresó a su vivienda durante la madrugada y la atacó frente a su hija de tres años. También denunció años de amenazas y violencia.

Una mujer denunció a su expareja por un presunto abuso sexual ocurrido en una vivienda de la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Según consta en la presentación judicial, el hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, cuando el acusado habría ingresado sin autorización al domicilio y agredido a la víctima delante de su hija de tres años.

Tras el episodio, la mujer buscó contención en su entorno familiar y semanas más tarde realizó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer. En su declaración, explicó que la relación había finalizado unos ocho meses antes, aunque aseguró que las situaciones de hostigamiento y violencia continuaron después de la separación.

De acuerdo con su testimonio, el hombre la habría amenazado en reiteradas oportunidades para impedir que recurriera a la Justicia o solicitara ayuda. La denunciante indicó que el temor a posibles represalias contra ella y su hija fue uno de los motivos por los que demoró la presentación de la denuncia.

La causa también incorpora antecedentes de violencia previos. Entre ellos, figura un episodio ocurrido en diciembre de 2025, cuando la mujer habría sido amenazada e insultada delante de sus hijos.

Además, la víctima aportó capturas de mensajes, testimonios de personas cercanas y documentación que, según los investigadores, permitirían reconstruir un contexto de violencia sostenida. También manifestó haber sufrido durante años distintos tipos de maltrato físico, psicológico y sexual.

Según trascendió, la mujer consultó a profesionales de la salud por lesiones y dolores que relacionó con los episodios denunciados. La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y avanzar con las medidas correspondientes.