El martes se llevó a cabo el Encuentro Federal de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en la ciudad de Pérez, con la participación de intendentes, legisladores, concejales, referentes gremiales y autoridades universitarias.

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, destacó: “Tenemos el desafío de construir, entre los gobiernos locales, soluciones para nuestra gente”. Resaltó que las experiencias exitosas de gestión municipal deben servir de base para armar una propuesta política de cara a 2027, a nivel provincial y nacional.

“Desde nuestros municipios trabajamos todos los días para resolver los problemas de nuestros vecinos. Debemos tomar esas políticas públicas que han dado resultados y replicarlas en otras ciudades y también en otros niveles de gobierno. Desde los municipios se debe construir un programa de gobierno para todos los santafesinos”, afirmó Corsalini.

El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, señaló que “la Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región”.

Por su parte, la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, aseguró que el encuentro busca “encontrar un camino distinto para ofrecerles a los argentinos, desde cada gobierno provincial hasta la gestión nacional, un camino que vuelva a poner en el centro la producción y el trabajo”.

Entre los participantes también estuvieron los legisladores Marcelo Lewandowski, Caren Tepp y Miguel Rabbia; el ministro Gabriel Katopodis; dirigentes del PJ como Guillermo Cornaglia, Luis Rubeo, Silvina Frana y Leandro Busatto; decanos de la Universidad Nacional de Rosario y representantes de gremios como AMSAFE, SADOP, Luz y Fuerza, ATSA y UOM.