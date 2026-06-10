Buenos Aires, 10 de junio (NA) – Manuel Adorni, jefe de Gabinete, decidió adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. Este régimen permite presentar una declaración jurada con menos detalles, agilizando el trámite.

La novedad se conoce en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y justo antes de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Desde su entorno, explicaron que la adhesión al régimen “facilita la declaración y permite que los datos los tome ARCA”. Un colaborador aclaró que esta medida “nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o guardar dólares bajo el colchón, que ni Manuel ni Bettina harán”.

El funcionario estará acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, en la presentación de la declaración bajo este sistema simplificado, que apunta a simplificar la carga administrativa sin modificar la información patrimonial que se debe reportar.