Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir una serie de fotografías junto a Eugenia "China" Suárez durante unas vacaciones en las Islas Maldivas.

El futbolista publicó un carrusel de imágenes en sus redes sociales acompañado por un mensaje dedicado a su pareja: "El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos". Las postales muestran distintos momentos de descanso en uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo.

Sin embargo, una de las fotografías fue la que más llamó la atención de los usuarios. En ella, la actriz aparece completamente desnuda en la puerta de una habitación, mientras que dos bloques blancos fueron utilizados para cubrir sus partes íntimas y evitar inconvenientes con las normas de la plataforma.

La publicación rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos usuarios cuestionaron la decisión de exponer ese tipo de imágenes en redes sociales, otros defendieron a la pareja y destacaron que se trata de una elección personal compartida entre ambos.

Como suele ocurrir con cada publicación de Icardi y la China Suárez, las imágenes no tardaron en viralizarse y generar debate en distintas plataformas, donde las opiniones quedaron divididas entre críticas y mensajes de apoyo.