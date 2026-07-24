Griselda Siciliani se sumó al debate generado en las redes sociales por distintas publicaciones señaladas como parte de una campaña “anti-Argentina”, que ganó repercusión durante la final del Mundial 2026.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de la serie “Envidiosa” rechazó las críticas generalizadas contra el país, pero al mismo tiempo planteó la necesidad de analizar situaciones de racismo y discriminación que ocurren en la Argentina.

“Primero: no vengan de afuera a querer darnos lecciones”, escribió la actriz sobre una imagen de la bandera nacional.

En otro de sus mensajes, afirmó: “Orgullosa de ser Argentina. La campaña de estigmatización es un asco”.

Sin embargo, Siciliani también dirigió una reflexión hacia sus seguidores argentinos y pidió no ignorar las situaciones discriminatorias que se producen dentro del país.

“Puertas adentro, aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón la Policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal, entre otras prácticas de este estilo”, expresó.

La actriz cerró sus publicaciones con una referencia humorística vinculada al fútbol: “Cuarto: Francia”.

Sus declaraciones se conocieron en medio de una discusión pública que también involucró a otros artistas argentinos, quienes se expresaron sobre el racismo, la discriminación y las críticas provenientes desde otros países.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el caso del actor Osqui Guzmán, quien denunció haber sufrido violencia por parte de una agente de la Policía de la Ciudad en una estación de subte.

El debate tuvo una fuerte presencia en las redes sociales y volvió a poner en discusión tanto los mensajes de estigmatización contra la Argentina como las prácticas discriminatorias que persisten dentro del país.