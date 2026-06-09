La productora, autora y empresaria Cris Morena fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un acto realizado en el Salón Dorado que reunió a familiares, artistas y figuras vinculadas a su extensa carrera.

La distinción fue impulsada por el diputado Facundo Del Gaiso y llegó poco después de la realización del denominado "Cris Morena Day" en el Teatro Gran Rex, un evento que convocó a miles de seguidores y reunió a actores que formaron parte de algunas de sus producciones más recordadas.

Durante la ceremonia estuvieron presentes artistas como Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Graciela Stefani. También participaron sus nietos Azul, Franco y Valentín Giordano, hijos de la recordada Romina Yan.

Con más de tres décadas de trayectoria, Cris Morena fue responsable de algunos de los ciclos más exitosos de la televisión argentina, entre ellos Jugate Conmigo, Chiquititas, Verano del '98, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, Aliados y Margarita.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del elenco juvenil de "Margarita" y del coro de la academia musical Otro Mundo, quienes interpretaron la canción "Quiero una luz", una de las composiciones más representativas de la productora.