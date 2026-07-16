Ricardo Montaner celebró con la camiseta argentina el pase a la final del Mundial

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026 generaron numerosos festejos dentro y fuera del país.

Una de las reacciones más comentadas fue la de Ricardo Montaner, quien publicó en sus redes sociales una fotografía luciendo la camiseta argentina.

“Otra final..!”, escribió el cantante junto a la imagen, con la que manifestó su felicidad por el triunfo del equipo nacional.

El mensaje comenzó a circular rápidamente entre sus seguidores y los hinchas argentinos, que respondieron con banderas, camisetas y mensajes de apoyo a la Selección.

La publicación de Montaner se sumó a las celebraciones de diferentes figuras del espectáculo luego de la clasificación argentina al partido decisivo del Mundial.

La Selección se prepara ahora para disputar la final frente a España, con la ilusión de conseguir un nuevo título.