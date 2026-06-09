Nuevo video muestra el riesgo que corrió un turista en Iguazú

Turista arriesgó su vida para recuperar un celular en Iguazú

Un nuevo video reveló desde otro ángulo la peligrosa maniobra de un visitante brasileño que descendió de una pasarela para rescatar su teléfono en las Cataratas del Iguazú.

Un turista brasileño protagonizó una situación de extrema peligrosidad en las Cataratas del Iguazú al abandonar una pasarela para intentar recuperar su celular, que había caído al agua. El hecho ocurrió en el sector brasileño del parque y fue registrado por otros visitantes.

Durante las últimas horas se conoció una nueva grabación que muestra con mayor claridad lo sucedido. En las imágenes se observa cómo el hombre desciende de la estructura de seguridad y queda rodeado por una fuerte corriente en una zona considerada de alto riesgo.

Ante la mirada de decenas de personas, el turista logró alcanzar el teléfono y regresar a la pasarela con el aparato en la mano. Según trascendió en medios brasileños, luego continuó su recorrido turístico sin inconvenientes.

Tras el episodio, personal de bomberos que trabaja de manera permanente en el parque intervino para monitorear la situación y asistir al visitante. Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recordaron que está prohibido cruzar las barreras de seguridad instaladas en senderos y pasarelas.

Además, explicaron que cuando un objeto personal cae en sectores de difícil acceso, los visitantes deben dar aviso al personal especializado, que evalúa la posibilidad de recuperarlo sin poner en riesgo la integridad física de las personas.

Hasta el momento no se informó que el hombre haya sufrido lesiones ni que haya requerido atención médica. Sin embargo, el caso volvió a generar debate sobre el cumplimiento de las normas de seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de la región.