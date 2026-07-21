La mujer acusada de matar a su hijo de 8 años en la provincia de Misiones quedó en condiciones de prestar declaración indagatoria, luego de ser evaluada por profesionales del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia.

Según el resultado de la pericia psiquiátrica, la mujer, de 30 años, comprende la criminalidad de los actos que se le atribuyen y cuenta con las condiciones psicofísicas necesarias para afrontar la instancia judicial. Los especialistas también recomendaron que reciba acompañamiento psiquiátrico.

A partir de esta conclusión, el juez de Instrucción N.º 7 de Posadas, Miguel Mattos, podrá fijar una nueva fecha para indagarla como presunta autora del homicidio de su hijo, Ilan Mareco Vázquez.

La declaración había sido suspendida días atrás debido al estado emocional que presentaba la acusada. Mientras se define la audiencia, permanece detenida en una dependencia policial.

El crimen de Ilan

El hecho ocurrió el lunes 13 de julio en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad misionera de Santa Ana.

La Policía llegó al domicilio después de que las hermanas del niño salieran de la casa para pedir ayuda. Dentro de una habitación, los agentes encontraron a Ilan sin vida y a su madre con heridas cortantes.

La mujer fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, donde permaneció internada bajo custodia policial. Luego de recibir el alta médica, quedó formalmente detenida por disposición judicial.

El informe preliminar de la autopsia estableció que el niño murió como consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello, que le provocó un shock hipovolémico por la pérdida de sangre. También presentaba otras lesiones cortantes y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un cuchillo y una maza con presuntos restos de sangre. Ambos elementos serán sometidos a pericias para determinar si fueron utilizados en el ataque.

La causa continúa en etapa de investigación y la mujer será considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial en su contra.