Multitudinarias misas ricoteras despiden al Indio Solari

Miles de fanáticos despiden al Indio Solari en todo el país

Las tradicionales “misas ricoteras” se multiplicaron en distintas ciudades argentinas tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La muerte de Carlos "Indio" Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, generó una profunda conmoción en todo el país y provocó una serie de homenajes espontáneos que reunieron a miles de seguidores en plazas, monumentos y espacios públicos.

El músico falleció en su vivienda de Parque Leloir, luego de convivir durante una década con la enfermedad de Parkinson. Tras conocerse la noticia, fanáticos de distintas generaciones comenzaron a autoconvocarse para rendirle homenaje en lo que rápidamente se transformó en multitudinarias "misas ricoteras".

Uno de los principales puntos de encuentro fue Plaza de Mayo, donde miles de personas se reunieron para cantar las canciones más emblemáticas del artista. Durante la noche, la interpretación de "Ji ji ji" desató un masivo pogo que luego dio paso a la entonación del Himno Nacional Argentino.

En La Plata, ciudad estrechamente vinculada a la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una multitud se concentró en la tradicional esquina de 7 y 50 para recordar al músico. Además, el municipio decretó tres días de duelo en reconocimiento a su legado cultural y artístico.

Las muestras de afecto también se replicaron en Rosario, donde cientos de personas se reunieron frente al Monumento a la Bandera; en Mar del Plata, con una importante convocatoria en el centro de la ciudad; y en Comodoro Rivadavia, donde seguidores del artista compartieron canciones, recuerdos y banderas en homenaje al referente del rock nacional.

La familia de Solari informó que el velatorio se realizará este domingo, aunque hasta el momento no fue confirmado el lugar donde se desarrollará la ceremonia de despedida.

Con su partida, el rock argentino pierde a una de sus figuras más influyentes, mientras miles de seguidores continúan recordando una obra que marcó a varias generaciones.