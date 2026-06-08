Pullaro inauguró la ampliación del Hospital Samco de Funes

La ciudad de Funes cuenta desde este lunes con un hospital ampliado y con mayores capacidades de atención. El gobernador de Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración de las obras de ampliación del Hospital Samco “Eva Perón”, una intervención que demandó una inversión provincial superior a los 4.800 millones de pesos.

Los nuevos espacios permitirán aumentar la complejidad de las prestaciones médicas, ampliar la capacidad operativa del establecimiento y mejorar la atención para los vecinos de Funes y localidades cercanas.

Durante el acto, Pullaro destacó que la obra refleja la decisión de la Provincia de sostener e incrementar la inversión pública incluso en un contexto económico complejo. “Cuando otros cortaban la obra pública para pagar salarios, en Santa Fe la multiplicamos”, afirmó el mandatario, quien también señaló que la administración provincial logró avanzar con proyectos que habían quedado inconclusos y continuar ejecutando obras en todo el territorio santafesino.

Además, el gobernador sostuvo que la gestión provincial redujo costos en las primeras licitaciones mediante mecanismos de transparencia y eficiencia, permitiendo destinar más recursos a infraestructura, salud y desarrollo local.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que Santa Fe se encuentra entre las provincias que lograron incrementar el empleo en la construcción durante los últimos años, mientras que la ministra de Salud, Silvia Ciancio, remarcó la importancia de seguir fortaleciendo hospitales y centros de salud en toda la provincia.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, calificó la ampliación como “un sueño de décadas” para la ciudad y valoró el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para concretar el proyecto.

Nuevos espacios y equipamiento

Las obras fueron ejecutadas por Dyscon S.A. e incluyeron la construcción de un acceso central para pacientes ambulatorios, un ingreso exclusivo para ambulancias y un sector de control y vigilancia.

También se incorporaron un shock room, sala de internación transitoria, office de enfermería, sala de rayos X, farmacia y nuevos sanitarios. Estas mejoras permitirán optimizar la atención médica y responder con mayor capacidad a las demandas sanitarias de la región.